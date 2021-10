Agenda 21 : recherche et développement durable en débat

La Région veut faire de son territoire la première Éco-Région d’Europe. En témoignent son programme d’actions « Région exemplaire », son référentiel « Éco-Région » et son Agenda 21. C’est dans ce cadre qu’elle organise ce 28 mai toute une journée d’échanges avec ses organismes associés et des acteurs franciliens de la recherche.

Cette première conférence 2013 de l’Agenda 21 de la Région comprendra deux tables rondes : l’une sur la question de savoir dans quelles disciplines et domaines de savoirs, sur quels objets et quelles avancées la recherche intéresse aujourd’hui le développement durable ; l’autre sur comment l’Île-de-France, qui concentre 40% des chercheurs de l’Hexagone, peut mettre cette force au service de son développement durable. Parmi les questions qui seront soulevées à cette occasion : où la volonté politique de transformation économique, écologique et sociale recoupe-t-elle les enjeux, les sujets, découvertes et applications de la recherche contemporaine ? Quels messages et alertes la recherche adresse-t-elle aux tenants et aux acteurs du développement soutenable ? À l’inverse, l’ambition du développement responsable implique-t-elle un autre pilotage de la recherche ?

Vouloir faire de l'Île-de-France la première Éco-Région d'Europe est un défi majeur qui implique une transformation et des interrogations dans les domaines de l’énergie et du climat.