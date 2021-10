L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France va ouvrir 20 centres de dépistage Covid

En Île-de-France, les efforts conjugués des laboratoires hospitaliers et de ville ont permis de passer rapidement de 45 000 à 200 000 tests réalisés par semaine. Malgré ces efforts importants et la mise en place de plus de 591 points de prélèvement dans la région, des difficultés d'accès aux tests, liées à la forte hausse de la demande, à des pénuries de réactifs ou à des problématiques de ressources humaines, demeurent.

Pour y répondre, l'ARS va mettre en place, à compter de la deuxième quinzaine de septembre, 20 centres de dépistage Covid répartis sur les huit départements franciliens, dont l'activité sera exclusivement dédiée aux tests virologiques RT-PCR. Ils réaliseront à minima 500 tests par jour et fonctionneront six jours sur sept, de 8h à 19h jusqu'à la fin de la période hivernale.

La réalisation des tests se fera sans rendez-vous, mais avec des plages horaires entièrement dédiées à des publics prioritaires : personnes présentant des symptômes évocateurs de Covid-19, et les personnes identifiées comme cas contacts à risque, le tout avec un engagement de restitution des résultats sous 24h. La localisation des centres de dépistage est en cours de finalisation, en lien avec les élus des municipalités concernées.

L'ARS poursuivra parallèlement les opérations de dépistage ciblées, qui ont permis en quelques mois de réaliser plus de 70 000 tests dans 250 opérations ciblées menées dans de très nombreuses communes en Ile-de-France.

Pour renforcer encore l'accès aux tests des populations franciliennes l'ARS va également déployer en partenariat avec le Conseil régional Île-de-France, une offre d'accès mobile aux tests

RT-PCR à travers la mise en place de bus dédiés au dépistage qui circuleront dans certains territoires ruraux d'Ile-de-France et aux abords des gares. Ces opérations de renforcement de l'accès aux tests s'ajoutent à l'obligation imposée par l'ARS à l'ensemble des sites de laboratoires de ville de la région de proposer des tests RT-PCR, et à la mise en place le 17 août dernier d'une plateforme téléphonique permettant à tout médecin d'obtenir un rdv sous 24h pour les patients symptomatiques et prioritaires.

La mise en place de 20 centres de dépistage dédiés au Covid permettra de faciliter l'accès aux examens de détection pour les publics prioritaires, de réduire les inégalités de santé en assurant une répartition équitable des capacités de tests sur le territoire régional, et de soulager la pression sur les laboratoires de ville afin de garantir l'accès aux examens de biologie médicale hors Covid, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques. n

Pour connaître la liste à jour des sites de laboratoires dans lesquels des tests RT-PCR sont proposés : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid