AG Real Estate livre Life : un immeuble de bureaux rue Jeanne d’Arc à Paris XVIIIe

Situé dans le prolongement de la ZAC Paris Rive-Gauche, cet opus tertiaire de 10 000 m2 se distingue par plusieurs atouts. Il s’inscrit tout d’abord dans un environnement stimulant de par la proximité immédiate de Station F, plus grand incubateur de start-up mondial.

De plus, il soutient et participe à l’activité de cette zone, par ailleurs destinée à être relié au Grand Paris Express et disposant déjà d’une excellente desserte de transports en commun.

« Nous sommes très satisfaits de livrer un immeuble à son futur utilisateur, ce qui confirme la pertinence du développement, la qualité de la localisation et la qualité de l’immeuble. La livraison s’est déroulée avec 3 semaines d’avance sur la date prévisionnelle et ce malgré le Covid. Nous remercions sur ce point Les Nouveaux Constructeurs à qui nous avons confié un CPI pour la réalisation du bâtiment », explique Arnaud Guennoc, directeur général Head of Development d’AG Real Estate France.

L'identité architecturale de sa façade en métal, jouant sur différents niveaux de profondeurs, a été imaginée par Atelier du Pont. Conçu autour de plateaux courants de grandes hauteurs libres, le bâtiment allie performances techniques (notamment avec une climatisation gérée par des unités décentralisées indépendantes) et flexibilité d’aménagement pour l’usager avec la possibilité́ d’implanter des salles de réunion où il le souhaite.

L’autre point fort est la présence de grandes terrasses privatives végétalisées abritant des panneaux photovoltaïques ainsi qu’un rooftop. Le projet se déploie sur huit étages et propose à la fois des espaces de travail individuels et collaboratifs, un auditorium ERP, un rez-de-chaussée commercial, un rez-de-jardin et un niveau de parking en infrastructure.

Enfin, Life affiche des performances énergétiques de 40 % inférieures aux exigences de la RT 2012 et a reçu les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good ainsi que le label Effinergie +. En matière de confort, le label Well Gold et la certification Wired Gold ont également été obtenus.