Si les avocats anglais et américains sont souvent formés lors de leurs études à la cross-examination et la pratiquent pour certains presque quotidiennement devant les tribunaux judiciaires, l'audition de témoins en général est un exercice auquel les praticiens civilistes de l'arbitrage sont rarement préparés et formés.

Or, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, cet exercice délicat est essentiel. Sont généralement interrogés tant les témoins de fait que les experts.

L'AFA propose donc une formation qui se déroulera en français, et se veut avant tout pragmatique, pratique et interactive. Par conséquent, elle requiert des participants une réelle préparation du cas qui leur sera soumis.

Quatre participants joueront le rôle des « conseils » et procéderont à la cross-examination de deux experts financiers à partir du cas. Les autres participants pourront également soumettre leurs suggestions.

Deux experts professionnels rompus aux cross-examinations joueront les « témoins experts ».

Trois avocats, de civil law et common law, joueront le rôle du Tribunal arbitral et ils interviendront également à la fin de l'exercice pour conclure sur « comment éviter les pièges » et les astuces à adopter et retenir.

Marie Danis, Caroline Duclercq et Peter Rosher animent cette formation. © DR

Marie Danis (August & Debouzy), Caroline Duclercq (Altana), avocates au barreau de Paris et Peter Rosher (Reed Smith), avocat aux barreaux d'Angleterre/Pays de Galles et de Paris animeront cette formation et partageront leur expérience de la cross-examination tant comme conseil que comme arbitre que ce soit dans des arbitrages de droit civil ou de common law.