After work « cross-examination » de l'AFA

Si les avocats anglais et américains sont souvent formés lors de leurs études à la cross-examination et la pratiquent pour certains presque quotidiennement devant les tribunaux judiciaires, l'audition de témoins en général est un exercice auquel les praticiens civilistes de l'arbitrage sont rarement préparés et formés.

Or, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, cet exercice délicat est essentiel. Sont généralement interrogés tant les témoins de fait que les experts.

L'AFA propose donc une formation qui sera notamment l'occasion d'aborder les questions suivantes :

Règles théoriques et enseignements pratiques de l'audition de témoins : comment préparer les témoins ? Comment se préparer à interroger les témoins de la partie adverse ? Quelles sont les règles déontologiques qui s'appliquent ?

Retours d'expérience de professionnels de l'arbitrage : les risques et écueils de la cross-examination ; la prise en compte de la culture des témoins et du tribunal arbitral.

Marie Danis (August & Debouzy) et Caroline Duclercq (Altana), avocates au barreau de Paris, animeront cette formation aux côtés de Pierre Duprey (Linklaters), avocat aux barreaux de Paris et de Genève, et Peter Rosher (Pinsent Masons), avocat aux barreaux d'Angleterre/Pays de Galles et de Paris.

Ces derniers partageront leur expérience de la cross-examination tant comme conseil que comme arbitre notamment dans des arbitrages de « common law ».

After work de l'AFA Cross-examination of witnesses : Quand la commow law s'invite chez les civilistes

18 janvier 2017 | 19 - 22 heures | Maison du Barreau à Paris

Frais d'inscription : adhérents AFA et IEAM : 80 euros - Non adhérents : 100 euros.

Formation validée pour 3 heures au titre de la formation professionnelle continue.

