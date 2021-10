AFNOR - Les rendez-vous professionnels

En moins de 3h, les professionnels qui y participent bénéficient d’un point d’actualité et peuvent échanger entre eux sur leurs pratiques liées à la thématique choisie, illustrée par des retours d’expériences d’acteurs du territoire.



Date et horaires : Mardi 23 avril de 9h30 à 12h30

Sujet : Veille et gestion documentaire : comment utiliser de manière optimale les normes et la réglementation ?

Adresse : Siège social du Groupe AFNOR - 11 rue Francis de Pressensé – 92571 LA PLAINE SAINT-DENIS



Date et horaires : Mardi 14 mai de 9h30 à 12h

Sujet : Achats responsables : comment maîtriser vos risques fournisseurs ?

Adresse : Siège social du Groupe AFNOR - 11 rue Francis de Pressensé – 92571 LA PLAINE SAINT-DENIS

Date et horaires : Vendredi 24 mai de 9h30 à 12h

Sujet : Lean responsable : une démarche qualité orientée rentabilité et bien vivre au travail

