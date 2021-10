Affine loue plus de 9 000 m² de bureaux neufs

En lisière de Meudon, face à l'Île Seguin, la SCI des Services de l'automobile et de la mobilité, filiale de l'Association nationale pour la formation automobile, est locataire depuis juin dernier de l'ensemble immobilier “Green office” en Seine. Elle y installe son siège social sur environ 5 300 m², occupant l'ensemble des quatre niveaux (R+3) des deux immeubles, dans le cadre d'un bail de 12 ans fermes et pour un loyer annuel d'environ 1,9 million d'euros.

Cet ensemble, qui fait partie des immeubles à énergie positive et bénéficie des certifications HQE exceptionnel et BEPOS Effinergie, a été acquis en Vefa en décembre 2016 auprès de Bouygues Immobilier et livré en janvier 2018.

A Nantes, au cœur du quartier d'affaires Euronantes, le Kibori sera occupé en totalité par la Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique dans le cadre d'un bail d'une durée de neuf ans, dont cinq ans ferme et pour un loyer annuel de 0,8 million d'euros.

Cet immeuble de huit niveaux (R-1 à R+6), qui bénéficiera de la certification Breeam, comprendra une surface de 3 960 m² de bureaux. Développé par Sogeprom et ADI, le Kibori sera livré en décembre 2018.

Louées dans un calendrier très court, à Meudon trois mois après sa livraison et à Nantes six mois avant, ces acquisitions en Vefa montrent ainsi leur adéquation avec les attentes des entreprises et collectivités.

Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie d'investissement d'Affine dans des immeubles neufs et performants, en association avec un promoteur et dans le cadre d'un développement équilibré entre Paris Métropole et les grandes métropoles régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse).