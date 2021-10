Affiches Parisiennes récompensé par Le Monde du Chiffre

La cérémonie de remise des prix du Palmarès du Monde du Chiffre, récompensant les fournisseurs de produits et services des professionnels du chiffre, a eu lieu dernièrement au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris.

Experts-comptables, commissaires aux comptes, comptables, tous ont été sollicités pour évaluer la qualité du travail de leurs partenaires fournisseurs, tels que les banques, les assurances ou les éditeurs. Pas moins de 62 lauréats ont ainsi été récompensés, dans 24 catégories, pour la qualité de leurs produits et services.

Le Palmarès couvre un champ très large de prestataires de services et de fournisseurs de produits. Les sociétés proposant des services de logiciels sont particulièrement représentées : comptabilité et fiscalité, gestion commerciale, ou encore gestion du cabinet.

Deux catégories ont été ajoutées au Palmarès 2018, "transmission de cabinet" et "comptatech".

Un prix connu et reconnu

Gaël Chervet, président du groupe Ficade, a ouvert la cérémonie de remise des prix du Palmarès du Monde du Chiffre, en se réjouissant du succès rencontré par cet événement :

« Nous sommes, chaque année, de plus en plus nombreux. Je pense que c'est le reflet d'une évolution positive du prix », a indiqué Gaël Chervet, président du groupe Ficade.

Pour cette troisième édition du Palmarès, il a invité les lauréats à utiliser largement leur récompense, car elle constitue selon lui un « gage de reconnaissance et de qualité pour les professionnels ». Gaël Chervet a d'ailleurs souligné que le classement résultait uniquement du vote des professionnels du chiffre et, qu'à ce titre, il était complètement impartial.

Durant sept semaines, du 19 mars au 25 mai 2018, plus de 40 000 professionnels du chiffre (experts-comptables, commissaires aux comptes, comptables, auditeurs, etc.) ont été invités à évaluer leurs fournisseurs. Le questionnaire étant ouvert, il permet aux professionnels de citer non seulement leurs fournisseurs actuels mais également de se prononcer sur le travail d'autres acteurs du marché.

Le fonctionnement est simple : les professionnels attribuent une note allant de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) sur quatre critères, la qualité de la prestation, la qualité du contact commercial, le coût et le suivi. à l'issue d'une évaluation quantitative (les entités les plus fréquemment citées) et qualitative (notes attribuées), les prix ont été décernés aux trois meilleurs fournisseurs dans chaque catégorie ».

Affiches Parisiennes, lauréat pour la deuxième année consécutive

Pour la deuxième année consécutive, Affiches Parisiennes s'est distingué dans la catégorie "annonces légales". Alors que le journal recevait le prix d'or du Palmarès 2017, il se maintient cette année en tête du classement.

Eric Berthod, PDG d'Affiches Parisiennes, a fait part de son enthousiasme et a remercié Le Monde du Chiffre pour l'organisation de cet événement. Il a notamment rappelé que le journal, qui fête ses 200 ans, essayait de conserver un esprit de start-up.

« Nous nous efforçons, en interne, avec nos collaborateurs, de faire en sorte que les annonces légales soient une commodité simple et pas chère pour les experts-comptables », a indiqué Eric Berthod en recevant le prix.

De nombreuses professions récompensées

Cette année encore, la société Cegid s'est distinguée dans quatre catégories, en obtenant le prix d'or dans pour les "logiciels comptabilité et fiscalité", "logiciels gestion commerciale" et "logiciels gestion du cabinet". Le lauréat a reçu le prix d'argent de la catégorie "logiciels social", se faisant devancer cette année par Silaxexpert.

Les Editions Francis Lefebvre ont confirmé leur savoir-faire en "documentation technique-périodiques", mais également en "logiciels de commissariat aux comptes" et en "logiciels juridiques", trois catégories dans lesquelles elles ont reçu le prix d'argent.

En 2018, les "comptatech" font une entrée fracassante dans le Palmarès. La start-up Fred de la Compta, plateforme d'automatisation collaborative pour les experts-comptables, a reçu le prix d'or du Monde du Chiffre, suivie des sociétés Le Guide des experts-comptables et Smartisi.

Retrouvez les résultats du Palmarès 2018 sur palmares.lemondeduchiffre.fr