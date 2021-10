Affiches Parisiennes premier prix pour les annonces légales

« Un bel événement qui prend de l'ampleur », c'est avec ces mots que Gaël Chervet, président du groupe Ficade, a ouvert la cérémonie de remise des prix du Palmarès Le Monde du Chiffre. Le classement est réalisé suite à une enquête menée, pendant quatre semaines, du 10 mai au 9 juin, auprès de plus de 40 000 professionnels du chiffre.

Experts-comptables, commissaires aux comptes, comptables, tous ont été invités à évaluer la qualité du travail de leurs partenaires fournisseurs, tels que les banques, les assurances ou les éditeurs. 52 lauréats nominés dans 22 catégories ont ainsi été récompensés pour la qualité de leurs produits et services.

« Les personnes interrogées ont exprimé leur avis sur quatre critères : la qualité de la prestation, la qualité du contact commercial, le coût, et le service après-vente », a expliqué Arnaud Dumourier, directeur de la rédaction du Monde du Droit, LegalNews et du Monde du Chiffre. Cela s'est traduit par l'attribution d'une note allant de 1 à 5 (insatisfaisant, passable, moyen, bon, excellent).

Lauréat du premier prix cette année, Affiches Parisiennes s'est distingué dans la catégorie « annonces légales ». C'est une avancée notable depuis le palmarès 2016, auquel le journal juridique et d'annonces légales avait reçu le prix de bronze.

Boris Stoykov, directeur juridique a exprimé sa fierté de recevoir ce prix et a remercié Le Monde du chiffre pour l'organisation de cet événement : « Nous sommes fiers et honorés de la confiance que vous nous témoignez. Je voudrais saluer le travail de nos équipes qui sont à l'oeuvre pour fournir un service de qualité à nos clients avec la plateforme nationale de publication d'annonces légales AffichesPro (www.affichespro.com). Nous espérons aller encore plus loin avec d'autres outils innovants pour faciliter le travail des professionnels du droit et du chiffre. Merci à tous les experts-comptables et professionnels qui ont voté pour nous. ».