Affaire Temaru : les avocats soutiennent le bâtonnier de Papeete

Le Conseil national des barreaux (CNB) et la Conférence des Bâtonniers, qui représentent respectivement l'ensemble des avocats de France et l'ensemble de leurs bâtonniers, ont pris connaissance de l'affaire concernant Monsieur Oscar Temaru et apportent leur soutien au bâtonnier de Papeete.

@ DR