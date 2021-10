Affaire des

« Nous allons demander au tribunal judiciaire de Paris de constater l'existence d'une faute » dans l'enquête du PNF, a déclaré à l'AFP Me Henri Leclerc, au nom du Conseil de l'Ordre.

Révélée l'été dernier, la décision du PNF d'éplucher les factures téléphoniques de ténors du barreau pour tenter d'identifier qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans une affaire de corruption a causé une vive polémique.

Visé en tant qu'avocat par cette enquête, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a lancé une enquête administrative confiée à l'Inspection générale de la justice (IGJ) visant trois magistrats du PNF, dont son ex-patronne Eliane Houlette.

Cette initiative suscite de vives tensions ente le ministre de la Justice et les magistrats, qui dénoncent un conflit d'intérêt. Depuis juin, de nombreux avocats ont vivement dénoncé l'enquête ordonnée par le PNF.

« Nous demandons à la justice elle-même de prendre position pour dire qu'il s'agit d'une faute lourde (...) nous faisons l'action maintenant pour dire que ce n'est pas possible de faire comme ça, de relever le nom des clients des avocats », a expliqué Me Leclerc, un des avocats français les plus respectés.

Le bâtonnier de Paris, Me Olivier Cousi, a expliqué à l'AFP que cette action avait été entérinée à « l'unanimité » du Conseil de l'Ordre mardi soir.

Le rapport initial de l'Inspection générale de la justice, sollicité par Nicole Belloubet, la prédécesseuse d'Eric Dupond-Moretti, avait formulé 19 recommandations « pour améliorer le fonctionnement du PNF », mais n'avait pas relevé de dysfonctionnement majeur.

« Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces dysfonctionnements soient appréciés et jugés par les magistrats eux-mêmes », a souligné Me Cousi.

« Nous ne cherchons pas à augmenter la pression sur les trois magistrats », cibles de l'enquête de l'IGJ ni « à entretenir ou aller à l'appui de polémiques », a-t-il encore insisté.

Mais « ce n'est quand même pas anormal que les avocats, y compris Dupond-Moretti à l'époque, se plaignent » de fautes éventuellement commises. « Si personne ne peut regarder ce qui se passe au sein de la justice, ça pose un problème d'indépendance. Les magistrats ne peuvent pas se comporter comme des propriétaires de la justice », a-t-il ajouté.