Aéroport de Roissy : un homme meurt sous le tir d’un policier

« Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle », a indiqué la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter.

S’agissant des faits, qui se sont déroulés vers 8H20, un sans domicile fixe a importuné des agents de sécurité au niveau du terminal 2F, nécessitant l’intervention de la police aux frontières (PAF) « pour le faire évacuer ». L'homme s'est éloigné, tout en les invectivant, puis s’est retourné et a sorti un couteau. Un des policiers a alors fait usage de son arme, selon des sources policières.

Déroulé confirmé par un photographe de l'AFP, témoin de la scène. Celui-ci a indiqué qu' « un homme de couleur de grande taille a brandi un objet qui ressemblait à un couteau vers la police. Une sommation a été faite mais il s'est avancé et un policier a

tiré. Un seul coup a été tiré ». La victime a été mise sur un brancard et évacuée dans une zone non accessible aux passagers, selon les précisions du photographe.