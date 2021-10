ADVANT, la nouvelle association de cabinets d'avocats créée apr Altana, Beiten Burkhardt et Nctm

ADVANT est créée par trois cabinets d'avocats d'affaires indépendants : Altana (France), Beiten Burkhardt (Allemagne) et Nctm (Italie). Les membres d'ADVANT sont des cabinets de forte notoriété dans leurs juridictions respectives. Chacun d'entre eux offre une expertise reconnue dans de multiples pratiques du droit des affaires et secteurs d'activités.

Les membres d'ADVANT accompagnent ensemble les groupes étrangers dans leur implantation ou leur développement en Europe tout en continuant naturellement à accompagner leurs clients dans leurs pays respectifs, comme à l'international. Les cabinets membres de l'alliance adjoignent désormais ADVANT à leur propre marque mais demeurent des personnes morales indépendantes.

Avec un chiffre d'affaires cumulé de 216 millions d'euros réalisé en 2020 et une équipe composée de 142 associés en capital et de plus de 550 avocats, ADVANT est l'un des plus grands partenaires juridiques d'Europe. L'alliance est actuellement établie dans 13 bureaux en Europe (Berlin, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Londres, Milan, Munich, Paris, Rome) et dans le monde (Beijing, Moscou, Shanghai).

ADVANT est structurée par un Verein suisse, et gérée par un conseil d'administration composé de deux représentants de chaque cabinet membre. Dans les années à venir, l'association prévoit de développer une politique active en vue de l'adhésion de nouveaux membres sur d'autres marchés européens clés, dans le cadre d'une stratégie de croissance pour devenir un partenaire juridique incontournable en Europe.

Pour Jean-Nicolas Soret, représentant les associés d'ADVANT Altana : « Il existe une opportunité unique sur le marché juridique pour un partenaire qui combine localement une compétence et un réseau de premier ordre avec une réelle capacité d'intervention à l'international et très ciblée sur l'Europe. ADVANT répond à la demande des clients de ses membres, en leur offrant une nouvelle perspective et un avantage distinctif lorsqu'ils cherchent à s'implanter ou à s'étendre en Europe. ».

« Nos cabinets se connaissent et travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Au fil des ans, il est devenu évident que nos valeurs et notre vision de l'avenir étaient tout à fait en harmonie. Nous sommes convaincus que nous sommes plus forts ensemble et que nous proposons une offre unique sur le marché qui nous permettra de devenir un acteur européen de premier plan. », a ajouté Philipp Cotta, associé gérant d'ADVANT Beiten.

« Le fait d'aller de l'avant ensemble nous offre une plateforme qui nous permettra à tous de continuer à croître et à nous développer dans les années à venir. En s'appuyant sur un partenaire juridique ancré en Europe, nos clients bénéficieront d'un véritable avantage car nous leur offrirons en toute fluidité un accès à des experts reconnus dans chaque juridiction. Pour nos équipes respectives, l'association représentera un environnement de travail attractif et multinational pour des avocats qui correspondent à l'Europe dans toute sa diversité, créant de nouvelles opportunités de développement professionnel, de collaboration et d'épanouissement personnel. C'est gagnant-gagnant. », a déclaré Paolo Montironi, président d'ADVANT Nctm.