Advant Altana conseille Docaposte sur l'acquisition d'activités d'Idemia

Docaposte, référent des services de confiance numérique et filiale de La Poste Groupe a annoncé l’acquisition des activités de signature électronique et de coffre-fort numérique pour les marchés réglementés d’Idemia.

Grâce à cette acquisition, Docaposte consolide sa position leader français du marché de la signature électronique : « Avec 30 % de part de marché dans la signature électronique, nous devenons le premier acteur français du secteur », constate Olivier Vallet, président directeur général de Docaposte.

Cette acquisition confirme l’ambition stratégique de Docaposte de s’affirmer comme un acteur majeur sur l’ensemble de la chaîne des services de confiance numériques. Les implantations européennes des activités acquises vont, en outre, permettre à Docaposte de s’ouvrir à un marché estimé à 1,2 milliard d’euros en 2025 et marque un pas dans son ambition à l’international.

L’équipe Advant Altana qui a conseillé Docaposte était composée de Bruno Nogueiro, associé, Arthur Boutemy et Olivier Carmès, avocats corporate M&A, Mickaël d'Allende, associé et Alexandre Véran, avocat en droit

social, Jean-Guy de Ruffray, associé et Elsa Chetrit, avocat en IP/IT, Philippe de Saint-Bauzel, associé et Stéphanie Nègre, counsel en droit fiscal, Marie Hindré, associée et Lucie Giret, counsel en droit des contrats, Philippe Goossens, associé, Judith Fleuret, counsel et Inès Germain, avocat en droit pénal et compliance.

Idémia était conseillé par le cabinet Vivien & Associés (Judith Fargeot, associéeet Martin Wallut, avocat corporate M&A).