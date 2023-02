Advant Altana conseille de nouveau docaposte

Advant Altana a conseillé Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste et référent des services de confiance numérique, pour l’acquisition de Thiqa, cabinet de conseil spécialiste des solutions de cybersécurité dans le domaine de la confiance numérique. Fondé en 2018 par François Thill et Olivier Clémot, Thiqa intervient dans trois domaines : les services d’intégration dans les systèmes d’information de ses clients, le développement sur-mesure d’applicatifs associés, et l’accompagnement dans la maintenance et l’exploitation quotidienne de leurs applications. Les activités de Thiqa couvrent l’ensemble du parcours client : sécurisation et gestion des clés, infrastructure de délivrance de certificats numériques, signature électronique, archivage électronique et gestion des identités et des accès.

Cette nouvelle acquisition permet à Docaposte de renforcer et d’élargir son offre de conseil pour accompagner des clients grands comptes constitués de grands acteurs français de la banque et de l’industrie, à dimension internationale. Elle lui permet également de renforcer sa capacité d’accompagnement de ses clients dans le domaine de la cybersécurité.

Les conseils juridiques

Docaposte était conseillé par Advant Altana, avec une équipe pilotée par Bruno Nogueiro (Avocat Associé) et Olivier Carmès (Avocat) sur les aspects transactionnels et composée de Stéphanie Nègre (counsel) et Marie Darcq sur les sujets de fiscalité, de Jean-Guy de Ruffray (associé) et Clémence Aladjidi (avocat) sur les sujets de droit de la propriété intellectuelle et de protection des données, Mickael d’Allende (associé) et Alexandre Véran (avocat) sur les aspects de droit du travail, Lucie Giret (counsel) sur les aspects contractuels et Laetitia Daage (counsel) et Inès Germain (avocat) sur les aspects de compliance ;

Les vendeurs étaient conseillés par JOFFE & ASSOCIE avec une équipe composée de Thomas Saltiel (associé), Paddy Pascot (avocat) et Mathilde Vasseur (avocat) sur les aspects transactionnels.