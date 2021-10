Adista, l'opérateur de services qui prouve que le notariat continue de se digitaliser

La profession notariale, qui développe depuis plus de 30 ans un savoir-faire numérique, a été, en 2007, la première d'Europe à obtenir la certification d'une signature électronique. Une avancée indispensable durant le confinement pour valider la signature d'actes à distance, le recours à ce procédé ayant fait un bond de 400 % à cette période. C'est dans ce contexte particulier que l'opérateur Adista a développé l'offre « Janua d'Adista », qui a reçu l'agrément du CSN.

« La dématérialisation des échanges et des processus met l'accessibilité, la transmission, l'exploitation et la sécurité des données traitées par les notaires au cœur de nouveaux enjeux. Brique indispensable aujourd'hui pour accélérer le traitement des actes, la connectivité des études doit être des plus performantes et sûres pour assurer l'expérience vécue par l'ensemble des parties prenantes. Clients, partenaires et collaborateurs », explique Oktay Karabay, directeur de l'Offre Cybersécurité et Réseaux d'Entreprise chez Adista.

En effet, afin de mener à bien leurs missions d'officiers publics, les notaires ont besoin d'accéder à un certain nombre de fichiers centraux et de systèmes d'échanges de données, réglementés et mis en œuvre par l'Association pour le développement du service notarial (ADSN). Ces services sont accessibles par le réseau sécurisé « Réseau Real », un accès qui nécessite un haut degré de sécurité, compte tenu de la nature des données échangées et du secret professionnel auquel sont tenus ces professionnels, ainsi qu'une continuité de service maximale.

Monde du notariat : l'apport d'Adista

C'est donc pour répondre aux besoins de la profession en termes de digitalisation des process qu'Adista a développé l'offre « Janua d'Adista » dont l'agrément qu'elle a reçu du CSN définit les exigences à suivre pour un opérateur fournissant des services d'interconnexion des offices notariaux au « Réseau Real », où sont hébergées les applications réglementées de la profession.

« Janua d'Adista » allie plusieurs technologies dont une connexion sécurisée au « Réseau Real » et aux applications métiers (Micen, FCDDV, CDC, DGFIP, Intranet notaires.fr…), une gestion des flux de visioconférence notariale, une connexion à distance par authentification mais également une mise en réseau de plusieurs études, un accès internet permettant d'additionner de nouveaux usages comme la téléphonie IP et un accès au Cloud. Adista s'appuie sur son propre réseau opérateur et peut donc proposer aux notaires des liens internet allant jusqu'à 100 Gb/s. Offre d'opérateur agréée, « Janua d'Adista » est ainsi complémentaire aux solutions d'hébergement et d'infogérence d'Adista, certifiées ISO 27001 pour ses activités de services dites « critiques et sensibles ».

« On assiste à une évolution du métier de notaire. Celui-ci doit aujourd'hui penser comme un chef d'entreprise. Concurrence, expérience client, productivité, business intelligence…c'est une vision nouvelle où le système d'information, les outils de communication et de collaboration comme Microsoft Teams ou la téléphonie unifiée, les interfaces web, le Cloud apportent une véritable valeur ajoutée et permettent de faire la différence. Des compétences qu'Adista maîtrise parfaitement, en plus du métier d'opérateur télécoms. », souligne Rémi Jalby, référent notaires chez Adista

Confiance et proximité

Adista dispose de six datacenters en propre et développe actuellement une dizaine de points de présence cloud de proximité et souverains sur tout le territoire avec son offre Adista Edge. L'opérateur a ainsi de quoi répondre aux besoins croissants d'infrastructures et d'hébergements sécurisés pour la profession de notaire.

« Bienveillance, proximité, pragmatisme, respect des engagements… Nous partageons les mêmes valeurs que la profession. Permise par nos 31 agences, notre proximité est une stratégie de l'entreprise. Elle garantit en local le conseil et les solutions pour développer le notariat de demain. », déclare Pierre Pfister, directeur général d'Adista.