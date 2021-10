Ademe Ile-de-France : 252 projets soutenus en 2020

Pour 2021, Michel Gioria, directeur de l'Ademe Ile-de-France, est optimiste : « Nous allons garder le cap et accélérer le travail mené autour du Plan de Relance, car l'Etat nous confie des moyens financiers d'intervention sans précédent. C'est la première fois que nous avons un objectif de massification sur de nombreuses thématiques, comme le développement de l'hydrogène, de l'économie circulaire et de la décarbonation de l'industrie. »

L'action en chiffres

Au total, 252 projets ont été aidés, pour un montant de 66,3 millions d'euros (Hors PIA), dont 34,5 millions pour la chaleur renouvelable et de récupération et 15,98 millions en fonds économie circulaire et déchets. Par rapport à 2019, 72 projets de plus ont été engagés assortis de 18 millions d'aides supplémentaires. 2020 a également enregistré la création d'un fonds de secours à l'emploi de 1,52 millions d'euros, dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir 37 recycleries qui ont dû fermer leurs portes durant les confinements.