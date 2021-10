Adecco recrute 920 personnes en CDI intérimaire

« Pour beaucoup, le travail a cessé d'être un socle stable à partir duquel le travailleur et sa famille, les “ayants droit”, tirent les ressources et les protections suffisantes pour échapper à la pauvreté et occuper une place reconnue dans la société », affirme la thèse de la “désaffiliation” du sociologue Robert Castel qui invente le terme de “précariat” pour parler d'une nouvelle forme de pauvreté. Confirmation de cette théorie ou réponse à rebours, c'est selon, le législateur avait inventé en 2014 un contrat de travail original, le CDI intérimaire, ou CDII, réunissant des caractéristiques du CDI et du contrat d'intérim.

Le CDII de la stabilité pour les intérimaires

Notion paradoxale, le CDI se voulant assurer la stabilité de l'emploi au contraire de l'intérim, Pôle Emploi présente ainsi le CDII sur son site : « Le CDI intérimaire permet à un salarié de signer un contrat avec une agence d'intérim qui précise le temps de travail, le type de missions, le périmètre géographie, etc. Quand le salarié est entre deux missions, il touche une rémunération minimale garantie qui ne peut pas être inférieure au Smic pour les ouvriers et employés et jusqu'à 125 % du Smic pour les cadres. » L'intérimaire peut avoir des missions de 36 mois contre 18 mois pour une mission d'intérim classique. Il doit accepter toute mission proposée qui correspond à son contrat de travail, à condition qui le salaire de la mission soit égal au minimum à 70 % de celui qui a été perçu par l'intérimaire lors de la précédente mission. Les CDII sont autorisés dans les secteurs de l'industrie, du BTP et des transports.

Adecco recrute

Les CDII semblent, de fait, destinés à une minorité d'intérimaires, ceux qui sont les plus demandés. Reste qu'il semble avoir le vent en poupe en Île-de-France. Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco recrute actuellement 5 000 personnes en CDII dans toute la France d'ici la fin de l'année, 920 postes étant proposés en Île-de-France. Depuis l'invention du CDII, Adecco a déjà réalisé 30 000 embauches en CDII, dont plus de 4 000 en Île-de-France. Le groupe suisse aux 900 agences, aux 127 000 intérimaires et aux

41 000 entreprises clientes sur le territoire français précise : « Adecco recherche principalement des savoir-être, et non des savoir-faire : des personnes motivées et curieuses prêtes à se former. Pour postuler, les candidats peuvent se rendre à l'agence Adecco près de chez eux, sur www.adecco.fr ou sur l'application Adecco & moi. »