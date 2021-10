Adecco Medical recrute plus de 800 soignants en Île-de-France

A l'entrée dans la période des congés d'été, tous les profils de soignants sont concernés par les besoins en recrutement, que ce soit au sein d'établissements franciliens publics comme privés.

Les infirmiers généralistes et spécialisés sont principalement concernés, avec plus de 620 postes à pourvoir, tous types de contrats confondus. Au-delà des congés estivaux des soignants, les forts besoins en contrats pérennes s'expliquent par la volonté d'Adecco Medical et des établissements de santé d'encourager la stabilité des personnels de santé dans le même service.

« Cette année plus encore, la période estivale demande une grande organisation aux établissements de santé, pour combler les départs en vacances et éviter à tout prix de se retrouver en manque de personnels de santé alors que le virus circule encore. Durant toute la durée de la crise sanitaire et du confinement, Adecco Medical s'est tenu au plus près des établissements de santé pour répondre au mieux à leurs besoins et positionner du personnel de santé de qualité, de manière la plus pérenne possible sur les postes pénuriques. Cela pour protéger également la santé de nos intérimaires », explique Maud Zaoui, responsable métier pour Adecco Medical.

Les candidats intéressés peuvent postuler sur adeccomedical.fr. Ils peuvent également s'adresser à Aloha Medical, le chatbot d'Adecco Medical qui a pour mission de conseiller, d'aider et de renseigner les candidats et intérimaires 24h/7j, disponible sur Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR