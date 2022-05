Addleshaw Goddard crée un département IP/IT avec l’arrivée d’une équipe menée par Elisabeth Marrache

Après les arrivées récentes des équipes Concurrence, Finance et Droit des entreprises en difficulté, sous la houlette, respectivement, de Michaël Cousin, Julien Bacus et Georges-Louis Harang, Addleshaw Goddard déploie de nouvelles compétences au sein de son bureau parisien qui compte désormais plus de 40 avocats.

L’équipe IT/IP, emmenée par Elisabeth Marrache, 43 ans, dispose d’une expertise de premier plan en matière de propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et données personnelles.

Elisabeth Marrache et son équipe interviennent sur des opérations complexes en droit du numérique (contrats informatiques, opérations d’outsourcing, droit de l’internet) ainsi qu’en droit des données personnelles et en propriété intellectuelle.

Elle accompagne des entreprises internationales et des start-ups dans les secteurs de la santé, des télécoms, des éditeurs, des établissements financiers ou encore de l’e-commerce.

« La création d’un département IP/IT correspond à la double volonté de renforcer notre offre full-service et de développer les synergies au sein du bureau et à l’international. Les compétences pointues d’Elisabeth correspondent à des besoins de nos clients et nous sommes ravis d’accueillir une équipe qui adhère à notre démarche collective, au service de la qualité, de l’impact et de l’innovation au service de nos clients », commente Rémy Blain, Head of Office, Addleshaw Goddard Paris.

Avant de rejoindre Addleshaw Goddard, Elisabeth Marrache a exercé 9 ans au sein de Marrache Avocat, qu’elle a créé en 2013 et où elle a développé une clientèle essentiellement composée de grands groupes internationaux et de start-up. Auparavant, elle a fait ses armes dans des cabinets de renom, Morgan Lewis & Bockius, Simmons & Simmons et DLA Piper.

Elisabeth est titulaire d’un Master 2 en Droit de la Communication (Paris II Panthéon-Assas), et membre du barreau de Paris (2005). Elisabeth Marrache est membre de l’Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM), contributrice du "TMT Country Comparative Guide" de Legal 500 et intervient régulièrement lors de conférences et de formations sur des sujets liés aux nouvelles technologies et aux données personnelles Elisabeth Marrache est distinguée dans les classements 2022 de Décideurs Magazine dans les catégories Innovation, Technologies & Télécoms - Droit des données personnelles et Innovation, Technologies & Télécoms - Informatique, software & projets digitaux et Propriété industrielle – Marques : contentieux. Pour la 3e année consécutive, elle est présente dans le Palmarès des meilleurs avocats, décerné par Le Point-Statista pour son expertise en Droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication.