Adaptiv'Langue disponible dans tous les lycées franciliens

Pour la première fois en France, plus de 500 000 lycéens vont ainsi accéder à un parcours d'apprentissage personnalisé, grâce à l'intelligence artificielle pour améliorer leur maîtrise de la langue française. Cette généralisation intervient à la suite d'une expérimentation menée par la Région depuis plus d'un an, afin de proposer des solutions concrètes aux enseignants dans leur pratique pédagogique. Pour Thierry de Vulpillières, CEO d'EvidenceB, « le digital et l'Intelligence Artificielle vont désormais entrer dans toutes les classes des lycées d'Île-de-France pour renforcer les enseignants et leur permettant de mieux ajuster leur enseignement à chaque élève. »

Cette nouvelle ressource a pour vocation d'aider à répondre aux difficultés des élèves dans la maîtrise de la langue. Elle dispose d'un moteur d'intelligence artificielle (algorithmes de clustering) et propose cinq modules avec 6 000 exercices. Le moteur d'IA permet d'ajuster l'allocation d'exercices à chaque élève, en fonction de ses difficultés, afin de lui permettre un parcours personnalisé en continu et de progresser à son rythme. Un tableau de bord offre la possibilité au lycéen de voir ses progrès et à l'enseignant de suivre facilement la progression de ses élèves, vers la maîtrise des objectifs du module.