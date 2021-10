Adaltys crée un pôle

Sylvie Le Damany apporte non seulement une compétence nouvelle mais aussi une expérience de plus de 30 ans de barreau. Après un parcours dans les plus grands cabinets de droit des affaires, elle rejoint l'aventure Adaltys, portée par la conviction de pouvoir contribuer à la dynamique au cabinet, et séduite par la vision et le plan d'action de ses nouveaux associés.

Le goût du challenge semble en effet être chevillé au corps de cette femme qui a déjà créé ex-nihilo deux pôles dans deux cabinets de renom. Mais ce qui frappe dans son parcours est la parfaite harmonie entre ses compétences et ses convictions : si elle accompagne aujourd'hui ses clients sur la prévention des risques éthiques et pénaux, c'est parce qu'elle est convaincue du bien-fondé de la démarche.

« Plutôt que de devoir gérer les crises, je préfère les anticiper »

Accompagner les entreprises sur leurs réflexions autour de leur raison d'être et de leur éthique est une formidable manière d'anticiper l'avenir. Car ce qui motive cette avocate est bien d'être en avant sur son temps.

Et si aujourd'hui ses clients sont principalement des grandes entreprises mais également des organisations sans but lucratif, elle intègre Adaltys en ayant en tête que le secteur public a beaucoup de retard en matière de compliance, et qu'elle pourra accompagner les institutions qui le souhaitent à prendre un temps d'avance.

« Un beau projet, avec des valeurs communes, comme une évidence »

La décision de rejoindre les associés Adaltys, Sylvie Le Damany a pu la prendre très vite grâce à un langage commun, et des valeurs communes. L'humain, l'écoute, l'échange, la confiance, l'agilité sont autant de mots clés de sa relation clients, qui figurent justement dans la nouvelle charte du cabinet Adaltys.

Sylvie Le Damany rejoint le cabinet accompagné de son collaborateur depuis 2 années, Martin Declosmenil, diplômé de l'Université de Caen.

A propos de Sylvie Le Damany

Sylvie Le Damany accompagne aussi bien les groupes cotés que de grandes organisations, des associations, des fondations et même des clubs sportifs notamment dans le rugby et le football, sur les sujets de gouvernance, de conformité, et de prévention des risques pénaux et éthiques. Au-delà du conseil, elle a gardé une activité judiciaire en Corporate et pénal des affaires.

Femme d'action et de terrain, elle affirme qu' « il ne faut jamais s'éloigner du business ». Femme épanouie et accomplie, elle sait aussi la valeur de la contemplation, et n'a pas hésité dans sa vie à faire la part belle à d'autres missions pour ouvrir son horizon. Elle a ainsi présenté le concours de la Conférence du Stage et a été élue cinquième Secrétaire de l'institution. Alors qu'elle est principalement en charge des mineurs victimes ou prévenus, et touche donc au pénal de droit commun, elle transpose son expérience dans le monde des affaires, et identifie l'opportunité d'accompagner les entreprises à mieux gérer les risques pénaux. C'est ainsi qu'elle développe son activité au sein du cabinet Jeantet.

Elle rejoindra par la suite le cabinet Landwell pour créer le département contentieux et arbitrage, puis le cabinet Fidal pour bâtir le pôle gouvernance.