Adaltys Avocats : arrivée de deux nouveaux associés et création d'un département risques industriels

Forts d'une expertise de plus de 30 ans acquise au sein du cabinet Mussat-Landault spécialisé en contentieux du risques industriels et du bâtiment, Adeline Mussat et Jean-Marc Landault conseillent déjà les leaders du secteur de l'industrie et des matériaux de construction Leur accompagnement qui se déploie sur toutes les phases des dossiers complexes qui leur sont confiés leur a permis d'acquérir une expérience significative.

« En raison de l'importance économique et des enjeux financiers des dossiers, notre intervention se caractérise par un engagement personnel de notre part, tout au long des contentieux dont nous avons la charge », expliquent Adeline Mussat et Jean-Marc Landault, associés Adaltys Avocats.

L'arrivée d'Adeline et de Jean-Marc marque une étape importante pour le cabinet Adaltys qui s'enrichit ainsi d'une toute nouvelle compétence. La volonté du cabinet d'étendre la palette d'expertises proposées s'inscrit dans une logique d'engagement auprès de ses clients pour proposer une offre toujours plus complète, au plus près des préoccupations client et en phase avec les problématiques marchés.

« En combinant l'ensemble de nos compétences en droit public et en droit privé, nous poursuivons le déploiement de cette spécificité qui est la nôtre sur le marché : couvrir l'intégralité des besoins de nos clients dans toutes les phases de leur développement, en France et en Chine. C'est dans cette optique que nous avons le plaisir d'accueillir Adeline et Jean-Marc au sein de notre cabinet », conclut Laurent Sery, associé et Directeur Général Adaltys Avocats.

La croissance du cabinet par l'apport d'équipe externe est, selon l'équipe de direction, aussi importante que la croissance par la promotion interne pour atteindre un équilibre entre stabilité des équipes et diversité des cultures. Le savoir-faire spécifique développé par les avocats du cabinet se trouve ainsi mutualisé et renforcé, au service d'une clientèle très exigeante.

Adeline Mussat

Adeline Mussat accompagne depuis 25 ans les entreprises dans les contentieux privés. Elle intervient plus spécifiquement dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment pour des groupes industriels, GE, ETI et PME, qu'elle défend au quotidien dans le cadre d'expertises judiciaires et de contentieux civils ou commerciaux. Elle connaît parfaitement l'ensemble de la chaîne judiciaire et assure une gestion rigoureuse des dossiers qui lui sont confiés en lien avec ses clients ainsi que l'ensemble des intervenants associés (assureurs, courtiers, experts techniques et financiers).

Jean-Marc Landault

Jean-Marc Landault est spécialisé depuis 45 ans dans le contentieux industriel et de la construction et conseille de grands groupes, GE, ETI et PME. Sa gestion réactive et rigoureuse des dossiers, tant dans le cadre des expertises que des procédures devant les tribunaux et les cours d'appel, est assurée en étroite collaboration avec le client (direction juridique et direction technique) et les autres intervenants (assureurs, courtiers, experts).