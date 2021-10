Actuel leader : une fusion qui a le vent en poupe

Forte de ses 350 agences en France et en Europe, le groupe Actual Leader a accompagné 22 000 entreprises et plus de 130 000 intérimaires sur l'année 2018. En fusionnant, Actual et Leader ont su partager avec tact une vision commune du marché de l'intérim et malgré un parcours différent, les deux sociétés jouissent d'une belle complémentarité grâce à un objectif initial inchangé basé sur l'humanisme.

Celui-ci consiste à dénicher efficacement les talents dont les entreprises ont besoin. Pour Samuel Tual, président d'Actual Leader group, il était important de se renforcer et de s'unir pour continuer à faire vivre un projet durable. À l'aide de ses 1 650 salariés, le groupe se classe en septième position sur le secteur du travail temporaire avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros réalisé en 2018.

Hisser les voiles vers l'international

Actual Leader group souhaite s'ouvrir sur le monde avec, comme ambition première, une croissance européenne. Sur les 350 agences, seulement 15 d'entre elles se situent actuellement hors de nos frontières. Le groupe est déjà implanté au Luxembourg, en Suisse et au Portugal mais un développement dans des pays proches lui permettrait de gagner en indépendance vis à vis du marché français - souvent incertain - dont il souhaite s'émanciper. Par ailleurs, l'intérim reste une activité intimement liée à la conjoncture économique nationale et cette dernière se révèle compliquée.

En effet, certaines mesures prises politiquement dans un futur proche (réformes de l'assurance chômage et de l'assurance maladie) pourraient contraindre les activités et les plans d'Actual Leader. Pour faire face à ces risques et assurer la pérennité de l'entreprise, le groupe mise sur cette présence internationale qui lui offrirait une protection face aux dangers potentiels du marché intérieur.

Ces dangers risqueraient de pénaliser l'emploi tout comme le secteur de l'intérim dans son ensemble. Objectif ? Réaliser 20 % de son activité à l'étranger pour 2023 et devenir, en France, le premier acteur indépendant sur le marché des agences d'emploi (sur un total de 1 800 acteurs dans le domaine).

Éthique et compétition : un cocktail gagnant

Actual sponsorise les projets du skipper Yves Le Blévec depuis 18 ans. Commencé en 2001, l'engagement sportif de l'entreprise est né de la volonté de devenir un acteur de l'histoire de la course au large. Par ce biais, la croissance du groupe s'est développée en parallèle de l'évolution de son partenariat avec le navigateur.

Toujours au taquet pour relever de nouveaux défis professionnels et humains, l'aventure se poursuit aujourd'hui avec la construction d'un nouveau bateau, l'Ultim Actual Leader, premier symbole du projet sportif et coopératif dans le rapprochement entre Actual et Leader. Performant et fiabilisé, ce nouveau bijou permettra à Yves le Blévec de maintenir le cap de la confiance et de la collaboration avec son sponsor.

La mise à l'eau de ce trimaran rouge et noir aux étraves fraichement repeintes doit se faire en mai prochain autour d'un programme qui débutera sur les chapeaux de roues (dès le 18 mai) par le Tour de Belle-Île, l'Armen Race (du 30 mai au 2 juin), la Rolex Fastnet Race (du 3 au 5 août) avant de prendre part à la nouvelle course Brest Atlantiques qui repose sur un parcours « triangle » entre Brest (29), le Brésil et l'Afrique du Sud, le tout en double, dès le 3 novembre.

Pour Samuel Tual, ce nouveau bateau est le symbole d'une volonté de persévérer dans un programme sportif ambitieux développé depuis bientôt 20 ans avec Yves le Blévec. Dans un domaine trop souvent décrié comme celui de l'intérim, les nouvelles ambitions de cette fusion entre Actual et Leader change la donne et se résume en trois mots : challenge, humanisme et fair-play.