Action collective pour un CAC 40 solidaire

Portant cette action inédite via sa plateforme MySMARTcab.fr, l'avocat toulousain hightech Christophe Lèguevaques compte bien secouer l'Etat à faire davantage pour l'économie réelle et les petites et moyennes entreprises françaises qui souffrent gravement des conséquences de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons.

Déjà complète, avec 1001 participants, cette action collective en justice vise ainsi à annuler la distribution des dividendes des entreprises du CAC 40, les rachats d'actions ainsi que les versements des bonus aux traders. Car « malgré la crise due au Covid-19, le CAC 40 s'affranchit de l'effort national et s'apprête à distribuer des milliards d'euros de dividendes. Agissons contre cette anormalité », peut-on lire sur la page d'accueil du site dédié à l'action noublionsrien.fr.

Me Christophe Lèguevaques a annoncé qu'il va déposer rapidement un recours auprès du Conseil d'Etat. Ouverte aux entreprises, commerçants, artisans et professions libérales depuis le 2 avril, l'action était déjà complète en seulement quelques jours. Face à ce vif succès, l'avocat a donc fait part de son intention d'en lancer deux autres, contre l'État au sujet des masques, et sur la question des loyers commerciaux pour les boutiques.