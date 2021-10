Actes notariés à distance : Quai des Notaires labellisé par le CSN

« J'ai créé Quai des Notaires pour répondre aux nouveaux enjeux de simplification et d'accessibilité. Avec ce label et l'acte à distance nous franchissons une nouvelle étape au service des notaires, leurs clients et leurs besoins de mobilité. Nous allons continuer d'étoffer notre offre de services avec prochainement de nouvelles avancées majeures... », déclare son fondateur Patrick Mc Namara, notaire retrayant.

Classée parmi le top 5 des legaltechs françaises 2019 édité par Wolters Kluwer et Maddyness dès sa première année de lancement, Quai des Notaires a développé une technologie intégrant la signature électronique qualifiée DocuSign, via sa plateforme de certification d'identité IDNOW, certifiée par l'ANSSI. Conforme au décret autorisant les actes notariés à distance, cette technologie associée à la vidéoconférence agréée par le CSN (LifeSize) permet désormais aux notaires de recevoir leurs actes authentiques à distance.