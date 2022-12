Acte 5 des Rencontres de l’Axe Seine

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, Anne Hidalgo, maire de Paris, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie et Édouard Philippe, maire du Havre et président de Le Havre Seine Métropole se sont retrouvés le 6 décembre dernier à Paris à l’occasion des 5e rencontres de l’Axe Seine.

Depuis bientôt 2 ans, les Rencontres de l’Axe Seine ont permis de rassembler nos quatre collectivités autour de coopérations très concrètes sur tous les thèmes de la transition écologique. Ce travail est aujourd’hui appelé à s’amplifier grâce à la création de l’Entente Axe Seine qui rassemble une majorité d’EPCI de la Seine aval. Avec ses partenaires incontournables que sont l’Etat, les régions et les départements, notre grand territoire de Paris à la mer a besoin d’aménagements à la hauteur de ses ambitions, au premier rang desquels la construction de la Ligne nouvelle Paris-Normandie », a déclaré Patrick Ollier.

L’Axe Seine qui relie Paris à la mer et aux grands corridors maritimes est une évidence. Pour ses millions d’habitants, d’usagers et de visiteurs quotidiens, pour ses nombreuses entreprises et industries souvent en pointe de leur secteur, il incarne une entité géographique, économique, commerciale et logistique déjà bien réelle. Pour la France et l’Europe il constitue une réponse puissante et concrète aux défis de la transition écologique - décarbonation de l’industrie, report modal sur le fleuve, indépendance énergétique, accès aux grandes routes commerciales, développement du fret.

Ce territoire stratégique doit prendre aujourd’hui toute sa part dans les investissements écologiques et industriels de la Nation.

©Entente Axe Seine

L’Entente Axe Seine, une nouvelle dynamique donnée au territoire

Il y a plus de douze ans, affichant son ambition pour le Grand Paris, le Président de la République appelait « à faire le choix stratégique que nous dicte la géographie », imaginant une Métropole de Paris à la mer, la Seine comme « l’axe nourricier autour duquel la métropole a vocation à s’ordonner » et proposait de réaliser rapidement une liaison à grande vitesse pour relier la région capitale à son débouché maritime naturel.

À l’échelle du territoire, parallèlement à la question ferroviaire, plusieurs réflexions d’importance étaient lancées, des crédits significatifs apportés à travers le Contrat Interrégional sur la Vallée de la Seine (CPIER) et une réforme majeure réalisée avec la fusion des Ports et la création du Grand Port maritime et fluvial HAROPA PORT.

Depuis bientôt 2 ans, une nouvelle dynamique a vu le jour sous l’impulsion coordonnée des quatre collectivités fondatrices de « l’Entente communale et intercommunale Axe Seine » : la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, la Métropole Rouen Normandie, Le Havre Seine Métropole. A travers ce nouvel espace de coopération, centré sur les enjeux de transition, des projets très concrets ont ainsi été lancés en matière de logistique fluvialeurbaine, d’énergies renouvelables ou encore d’attractivité culturelle et touristique dans la perspective des grands rendez-vous de 2023 et 2024. À l’heure des premiers bilans, cette coopération territoriale franchit une nouvelle étape en se structurant en une Entente communale et intercommunale, ouverte aux autres EPCI de la Seine Aval. Sa présidence et sa vice-présidence sont confiées pour 2 ans à Édouard Philippe et Anne Hidalgo.

Résolution LNPN

Les membres de l’Entente Axe Seine réitèrent leur demande de réalisation du projet de Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) dans les meilleurs délais, qui supposent un engagement ferme de l’État et des différents partenaires. Ils réaffirment également leur souhait d’accompagner au mieux dans leurs territoires l’arrivée de ce projet indispensable, par différentes initiatives et actions pour faire de la LNPN la colonne vertébrale structurant l’ensemble des déplacements le long de l’Axe Seine ainsi qu’entre les différents territoires qui le composent.