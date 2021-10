Acquisition de Retis Solutions par Novarc, sur conseil de Lamy Lexel

Le Groupe Novarc est un acteur spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de sécurité et d protection individuelle pour l'industrie électrique (pôle Energy), ainsi que dans la commercialisation de produits d'entretien automobile (pôle Motion & Industry).

Porté par un objectif fort de développement (Cap 2025 : 400M€ CA), le Groupe Novarc s’est porté acquéreur du Groupe Retis Solutions, acteur historique sur le marché des matériels destinés à la distribution d’énergie basse et moyenne tension, pour renforcer son pôle Energy, en amont des évolutions technologiques des réseaux et de leur redéploiement sur l'ensemble du territoire. En effet, le groupe Retis Solutions bénéficie de forts potentiels de développement sur les années à venir grâce aux renouvellements et remises à niveau des infrastructures (énergie, ferroviaire), au déploiement des réseaux télécoms, notamment via le développement de la 4G, la future 5G et les technologies suivantes.

Par cette opération, le Groupe Novarc renforce donc sa position sur les marchés historiques du Groupe Retis Solutions (énergie et ferroviaire) et élargit son champ d’action à la construction du réseau de télécommunications en lui-même.

Les équipes de Lamy Lexel Avocats Associés (Michel Masoëro, Julie Thomas) ont accompagné le Groupe Novarc dans cette opération de croissance externe aux côtés de la direction juridique et financière du Groupe.

Intervenants de l’opération Acquéreur

GROUPE NOVARC (Jean-Noël REY, Benoit FOURNAND, Sylvie ROUX-BROSSE)

Conseil Juridique et Due Diligence juridique, sociale, fiscale : LAMY LEXEL (Michel MASOERO, Julie THOMAS)

Due Diligence Financière : DELOITTE (Eric BOUCHARLAT, Marie DREUX)

Due Diligence commerciale et propriété intellectuelle : GOWLING WLG (Frédéric DEREUX, Déborah FOURNET)

Intervenants de l’opération Cédant