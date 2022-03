Acquisition de la Tour La Villette d’Aubervilliers

La Tour La Villette fait partie du patrimoine architectural francilien. Construite en 1973 par l’architecte Michel Holley, cette tour est située à la frontière avec le 19e arrondissement de Paris. Actuellement dédiée à 100 % à des activités de bureaux, elle représente une superficie de 43 000 m2 sur 35 étages, et s’élève à plus de 125 m de haut, soit la deuxième tour la plus haute de Seine-Saint-Denis ; après la Tour Pleyel. Elle est notamment équipée d’un restaurant inter-entreprises de 1 500 m2 et d’un parking souterrain pouvant accueillir plus de 660 emplacements sur deux niveaux.

Le bâtiment est au cœur d’un environnement en plein essor recensant de nombreux sites de de loisirs – Cité des Sciences et de l’Industrie, Philharmonie de Paris, Parc des Buttes-Chaumont, Bassin de la Villette, etc. –, un nombre d’habitants en augmentation constante et une économie locale en pleine expansion, avec près de 14 000 entreprises basées à dans le 19e arrondissement, dont 20 % créées en 2020. Les travaux d’aménagement débuteront au second semestre 2022 pour une livraison avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.