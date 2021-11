Acquisition de KSM par Burgermeister : De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé la société de gestion Zencap AM

Cette opération permet au Groupe Burgermeister de renforcer son outil industriel et de conquérir de nouveaux marchés.

Le Groupe Burgermeister, fondé en 2004, s’appuiera désormais sur 4 marques : Jardimat, Aluconcept, Volets Thiebaut et KSM. Le Groupe Burgermeister, spécialisé dans la fabrication de produits de menuiserie d’extérieur et plus particulièrement de portails et clôtures, volets battants et coulissants, portes de garage, garde-corps et pergolas, renforce donc son offre de portails avec l’intégration de KSM.

«Nous sommes ravis d’avoir pu contribuer au succès de cette acquisition et de participer ainsi au développement d’une entreprise industrielle française et à la promotion du "made in France" », explique Jonathan Souffir, avocat associé du cabinet De Gaulle Fleurance.

Par cette opération de financement, Zencap AM affirme une nouvelle fois sa capacité à apporter des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises industrielles françaises dans leur développement, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe, en offrant des solutions non-dilutives.



De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, Associé, et Lily Ravon, Avocate) a conseillé Zencap AM pour cette opération.