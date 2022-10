ACPR : la banque et l’assurance restent en bonne santé malgré les crises

Le rapport statistique annuel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organe de supervision intégré à la Banque de France, constitue un document de référence présentant les principaux chiffres du marché français de la banque et de l’assurance. Il couvre et synthétise les principales données prudentielles et comptables collectées auprès des établissements bancaires et des organismes d’assurance supervisés par l’Autorité.

Un système financier solide

L’année 2021 a été marquée par une reprise économique vigoureuse, fortement soutenue par les mesures prises par les Pouvoirs publics et les banques centrales. Dans ce contexte porteur, le secteur financier français, banques comme assurances, a obtenu d’excellents résultats et accru sa résilience, au service du financement de l’économie. Au premier semestre 2022, la situation des banques et des assurances s’est inscrite dans le sillage de l’année 2021, ce qui devrait leur permettre de faire face à des perspectives d’activité économique aujourd’hui plus dégradées.

Le secteur bancaire poursuit sa croissance

En 2021, le secteur bancaire français a vu son total de bilan progresser de 3 % pour atteindre 9 934 milliards d’euros au niveau consolidé en fin d’année. Le produit net bancaire (PNB) du secteur bancaire français a fortement progressé, pour s’établir à 164,2 milliards d’euros (+ 9,4 % par rapport à 2020), sous l’effet conjoint de l’amélioration des revenus des établissements et de la hausse maîtrisée de leurs coûts d’exploitation. La situation prudentielle du système bancaire, déjà solide, s’est renforcée : ainsi, le ratio de solvabilité agrégé des banques françaises s’est élevé à 16,3 % fin 2021, en légère hausse par rapport à 2020 (16,1 %).

Les banques ont continué à assumer leur rôle de financement de l’économie, permettant au marché du crédit de rester dynamique : +6,1 % de croissance des crédits aux PME (sur base consolidée) et +6,7 % pour les crédits à l’habitat aux ménages résidents (sur base sociale). Par ailleurs, le crédit en France continue de croître plus vite que l’économie, de même que la dette des entreprises et des ménages s’accroît.

Enfin, le rapport souligne le poids « économique majeur au niveau national européen et mondial » du secteur bancaire, dont les six premiers groupes totalisent 82 % du total de bilan de l’ensemble du secteur.

Assurance : activité en progression et solvabilité consolidée

L’activité et les résultats enregistrés en 2021 dans le secteur de l’assurance sont en forte progression. En effet, les assureurs français ont vu leurs primes nettes augmenter de +16 % et dépasser leur niveau d’avant crise sanitaire. L’assurance-vie, en particulier, a connu un vif rebond, bénéficiant d’un environnement de marché porteur, de l’abondance de l’épargne privée et de la reprise de l’économie. Dans ce contexte, les supports en unités de compte ont enregistré un montant de collecte annuelle inédit (30,6 milliards) et représentant désormais 44 % de la collecte brute sur les supports rachetables. La solvabilité de l’ensemble du secteur a progressé de 11 points par rapport à 2020, pour s’établir à 253%. Enfin, en 2021, la France a conforté sa position en tant que premier marché de l’assurance en Europe avec un total de bilan des assureurs français de 3 156 milliards d’euros.

Résilience du secteur financier face au contexte macroéconomique et géopolitique actuel

Fort de ses niveaux de solvabilité et de liquidité très solides, le secteur bancaire et assuranciel français a pu affronter dans les meilleures conditions le nouvel environnement macroéconomique affecté par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, ainsi que par l’invasion russe en Ukraine. Les retombées de cette dernière en matière de stabilité financière restent encore limitées. Les expositions directes du secteur financier français aux actifs russes représentent moins de 1 % du total des engagements internationaux pour les banques françaises, tandis que les placements des assureurs français en titre russes s’élèvent à moins de 500 millions d’euros, soit 0,02 % du total de leurs expositions après mise en transparence. Au passif de leur bilan, les assureurs français sont également faiblement exposés, leurs engagements sur des secteurs directement affectés par le conflit étant limités.

Les conséquences des mouvements de marché ont donc pour l’instant étaient bien maîtrisées par le secteur financier français.

« Les résultats de l’année 2021 et du premier semestre 2022 confortent encore la résilience du système financier français, caractérisé par de solides ratios de solvabilité, dans le contexte actuel marqué par la guerre en Ukraine, l’inflation et la remontée des taux. Face à la recrudescence des risques, l’ACPR reste vigilante et poursuit en 2022 un suivi régulier des banques et assurances afin de veiller à la solidité du système financier. », a commenté Dominique Laboureix, secrétaire général de l’ACPR.