Acheter, créer, gérer son entreprise en Allemagne

Situer la comptabilité allemande dans son contexte socio-économique et culturel et maîtriser les grandes règles de comptabilisation, dégager les principaux traits de la fiscalité et du droit des sociétés, comprendre les différences essentielles avec l’environnement français… Élaboré à partir d’études des textes légaux –à jour de la réforme fiscale de 2008 comme de la refonte du Code de commerce en 2010 (BilMoG) –, à l’intention des professionnels -chefs d’entreprises, responsables comptables, financiers, commerciaux, contrôleurs de gestion- en contact avec les sociétés allemandes, l’indispensable guide pour un accès facilité à l’une des premières puissances économiques mondiales qui est par ailleurs le premier partenaire commercial de l’Hexagone.

Cet ouvrage est coordonné par Jean-Marc Fournier. À la fois expert-comptable et Wirtschaftsprüfer, ce dernier possède la double compétence franco-allemande. Associé du cabinet de conseils Mazars, il accompagne les entreprises françaises souhaitant s’établir ou se développer en Allemagne comme les compagnies allemandes désireuses d’accroître leurs activités en France. Basé à Francfort, fort de ses implantations des deux côtés du Rhin et de ses équipes biculturelles, Mazars fait figure d’acteur de référence en la matière depuis plus de 30 ans.