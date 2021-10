ACE : le Forum des réseaux au féminin fête ses 10 ans

Animée par sa fondatrice, Bénédicte Bury, le Forum des réseaux au féminin a réuni des femmes exemplaires du monde du droit et de l'entrepreneuriat. Geneviève Augendre, Marie-Aimée Peyron, Dominique Attias, Brigitte Longuet, Caura Barszc et Solenne Brugère, présidente du Forum des réseaux au féminin depuis 2016, se sont penchées pour l'occasion sur le thème “Carrière et temps de vie”.

Alors que jusqu'ici les nombreuses éditions du Forum des réseaux au féminin étaient consacrées à la culture de l'égalité et à l'entrepreneuriat féminin, les organisatrices ont souhaité cette année se concentrer sur une problématique abordée différemment par les hommes et les femmes :

les temps de vie et les aspirations professionnelles. Il ne faut néanmoins pas se voiler la face, « les stéréotypes sont encore là », souligne Dominique Attias.

« Vais-je en être capable ? »

Du côté des professions juridiques, tout n'est pas noir. « Lorsque j'ai commencé, ce n'était pas un sujet. D'ailleurs, on s'appelait “avocat” et pas “avocate”», rappelle Dominique Attias, saluant une certaine évolution. « Je suis de plus en plus militante pour le droit des femmes et pour le droit des femmes avocates », déclare-t-elle, avant d'ajouter « nous sommes quand même encore invisibles ».

Des progrès restent donc à faire, notamment en ce qui concerne l'égalité salariale. Comme le rappelle Marie-Aimée Peyron, 54 % des avocats du Bbarreau de Paris sont des femmes. Pourtant, plus de la moitié d'entre-elles sont moins payées que les hommes. Les intervenantes évoquent, elles aussi, l'autocensure et le manque de confiance en soi. La question « Vais-je en être capable ? » a traversé les débats.