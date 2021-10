Accuracy promeut trois nouveaux associés : Amaury Pouradier Duteil, Romain Proglio et Joris Timmers

Amaury Pouradier Duteil

Amaury a rejoint Accuracy début 2014 après un parcours de sept ans au sein d'un Big Four, durant lequel il a activement participé à la création et au développement du département « M&A Transaction Services FSI » dédié aux acteurs financiers. Chez Accuracy, Amaury intervient sur des sujets stratégiques ou transactionnels en France et à l'international, et plus particulièrement pour le compte de banques, groupes immobiliers ou assureurs. Amaury est diplômé de l'ESTP et d'HEC.

Romain Proglio

Romain Proglio, diplômé d'HEC, est promu associé d'Accuracy, qu'il a rejoint dès 2009. Il a contribué pendant près de dix ans au développement du cabinet en intervenant sur de nombreuses opérations internationales complexes pour le compte de grandes entreprises et d'investisseurs financiers. Romain intervient régulièrement sur des sujets d'analyses stratégiques et financières, carve-out, élaboration de business plan et de synergies.

Joris Timmers

Joris Timmers a rejoint le bureau d'Accuracy à Amsterdam en 2011 après une expérience dans une société de conseil en finance d'entreprise. Il est spécialisé dans les missions de transactions, d'évaluation et de litiges.

Joris est diplômé de l'Université de Tilburg et de la Rotterdam School of Management. Pour Frédéric Duponchel, Président Directeur Général d'Accuracy : « Nous sommes fiers d'accueillir ces trois jeunes associés dans la partnership d'Accuracy. Ils nous apportent l'ouverture et l'adaptation permanente de nos offres aux évolutions du marché. Leurs compétences nous permettent également de maintenir et accélérer nos capacités d'innovation. »

A propos d'Accuracy :

Accuracy accompagne les directions d'entreprises dans leurs prises de décision et les situations de transactions, de différends et de crises. Indépendants, avec une présence et une organisation mondiale, nous associons la réflexion stratégique à l'analyse des faits et des chiffres. Nos équipes sont constituées sur mesure en combinant des expertises variées, et recrutées parmi les meilleurs profils internationaux. Accuracy est présent dans 13 pays en Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et en Afrique, et intervient dans le monde entier.