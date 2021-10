Accord de coopération entre la Région et Pékin

Valérie Pécresse, présidente de la Région, et Chen Jining, maire de Pékin, viennent de signer un nouveau programme d'actions conjointes à horizon 2023, à l'occasion du 30e anniversaire de l'accord de coopération entre les deux territoires.

Cet accord « marque une nouvelle impulsion et une volonté commune d'élargir la coopération existante, principalement centrée sur la qualité de l'air, à de nouveaux secteurs tels que l'aménagement urbain, les transports, le véhicule autonome, ou encore la Smart city ».

Il permettra de « promouvoir les échanges et de rapprocher les territoires, les populations, les institutions et les acteurs économiques pékinois et franciliens, et de développer de nouveaux projets dans les secteurs du développement économique, de la technologie, de l'innovation, de l'éducation et de la formation, du développement durable, des énergies renouvelables et de la transition énergétique ».

Les deux territoires financeront un laboratoire de recherche baptisé “Villes du futur” à travers le programme franco-chinois “Centrale Pékin” établi entre l'Ecole Centrale Supelec et l'Université Beihang à Pékin.