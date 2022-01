Accord conclu entre Plasseraud IP, premier groupe de propriété industrielle, et le cabinet Vittoz

Cet accord permettra au Groupe de renforcer encore davantage ses équipes et ses offres au service de ses clients.

Implanté à Paris depuis plus de 40 ans, le cabinet Vittoz est un des acteurs historiques de la propriété intellectuelle à Paris, est spécialisé dans le droit des marques et jouit d’une forte reconnaissance dans ce domaine. Avec un portefeuille comprenant plusieurs acteurs majeurs de la presse et des médias, de l’hôtellerie-restauration, du secteur des biens de consommation et la distribution, mais aussi des PME de secteurs variés tels que la mode, l’horlogerie, ou encore l’agriculture/viniculture, il compte parmi ses clients de grands noms de l’industrie française.

Le cabinet est aujourd’hui mené par deux associées, Sophie Jacqueline et Armelle Blachier, et compte une collaboratrice CPI marques, Myriam Fayard, ainsi qu’une paralegal, Emmanuelle Peres.

Ce rapprochement intervient après une année riche en évènements pour le groupe Plasseraud IP. Au mois de septembre, le groupe annonçait ainsi le développement de Plasseraud Avocats grâce à l’arrivée d’une équipe spécialisée en contentieux, tandis qu’au mois de novembre l’ouverture d’un nouveau bureau à Strasbourg venait compléter le déploiement régional du groupe. Plus récemment, c’est la nomination de trois nouveaux associés qui est venue asseoir le positionnement en régions de Plasseraud IP.

« Je me réjouis de ce rapprochement avec le groupe Plasseraud IP, l’un des plus beaux noms en propriété intellectuelle et un acteur de premier plan aussi bien en France qu’à l’international. Notre objectif premier a toujours été de proposer à nos clients une offre axée vers leurs besoins et attentes, ce qui nous a permis, au fil du temps, de développer une relation étroite et privilégiée avec de grandes marques françaises. Un objectif partagé par le Groupe Plasseraud IP que nous nous réjouissons aujourd’hui de rejoindre. », a commenté Sophie Jacqueline.

Guylène Kiesel Le Cosquer, Managing Partner de Plasseraud IP se réjouit également de ce rapprochement : « Le cabinet Vittoz a su, depuis sa création, développer de fortes compétences techniques et un accompagnement stratégique dans le domaine des marques. Sa vision du marché de la propriété intellectuelle mais aussi son positionnement en France s’inscrivent ainsi dans la droite lignée du projet que nous portons au sein de Plasseraud IP depuis plusieurs décennies. Nos deux structures partagent une vision commune du métier centrée sur l’humain, l’exigence de qualité, la recherche de l’excellence et la volonté de délivrer des prestations de conseil sur mesure, à haute valeur ajoutée. Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui le cabinet Vittoz et son équipe au sein du Groupe Plasseraud IP. ».