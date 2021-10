Accord CNB/Barreau de Paris

Cette commission est constituée des personnalités suivantes :

- Messieurs les Bâtonniers Michel Bénichou et Thierry Wickers, anciens présidents du Conseil national des Barreaux ;

- Messieurs les Bâtonniers Jean-René Farthouat et Paul-Albert Iweins, anciens présidents du Conseil national des Barreaux ;

- Monsieur le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, président du Conseil national des Barreaux ;

- Monsieur le Bâtonnier Jean-Luc Forget, président de la Conférence des Bâtonniers

- Monsieur le Bâtonnier Marc Bollet, vice-président de la Conférence des Bâtonniers

- Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier du Barreau de Paris

- Monsieur le Bâtonnier désigné du Barreau de Paris, Pierre-Olivier Sur.



Elle se réunira pour la première fois le vendredi 12 juillet au Conseil national des barreaux. Cet accord met fin à la suspension de la participation du Barreau de Paris aux travaux du Conseil national des barreaux. Christian Charrière-Bournazel et Christiane Féral-Schuhl se réjouissent d'avoir trouvé les termes d'un accord qui garantit l'unité de la profession alors même que les avocats sont attaqués de toutes parts. Les barreaux, avec et dans le Conseil national des barreaux, sont les meilleurs remparts face aux mises en cause incessantes dont les avocats font l'objet depuis quelques mois.