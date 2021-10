Accompagner les PME à l'international

Le développement à l’international constitue de plus en plus pour les entreprises une nécessité pour assurer leur croissance et pérenniser leur activité. Cette dynamique sera encouragée et renforcée mardi 26 novembre avec le 30e Forum Export organisé par la CCI Seine-Saint-Denis et ses partenaires du Comité d’appui au commerce extérieur de la Seine-Saint-Denis (CEDAX*). Qu’elles soient déjà engagées dans une démarche à l’international ou qu’elles cherchent à s’informer pour se lancer, elles trouveront des interlocuteurs pour les accompagner, un réseau et des opportunités d’affaires.



Au programme de cette journée :

Tous les partenaires utiles et des conseils : Participer à des salons à l’étranger, bénéficier d’appuis financiers, évaluer et couvrir le risque marché, appréhender les formalités en douane, développer des opportunités d’affaires…

Des entretiens individuels concernant 18 pays de tous les continents (gratuits et sur inscription)

Des ateliers pour préparer son développement international, se renseigner sur un partenaire ou un client ou encore appréhender la complexité du marché indien.

Un speed business meeting pour favoriser les partenariats avec d’autres entreprises.

Les prix Excellenc’Export seront décernés à trois entreprises du département dans les catégories : Espoir de l’export, Croissance à l’export, Implantation réussie En présence de Stéphane Troussel, président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, une table ronde avec des témoignages d’entreprises exportatrices de Seine-Saint-Denis clôturera la journée qui marquera les « 30 ans d’export en Seine-Saint-Denis ».



La Seine-Saint-Denis est le 6e exportateur francilien (7,4 % des exportations d’Ile-de-France, en hausse de 5%), 30% des exportations sont réalisées par des PME. Cinq pour cent des exportateurs du département sont des primo-exportateurs et c’est le département d’Ile-de-France qui connait le plus fort taux de maintien des primo-exportateurs : ils continuent à exporter cinq ans après leur première démarche à l’international.