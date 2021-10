Accompagnement des entreprises en difficulté, Thierry Montéran nommé au sein de la mission

Le cabinet spécialisé en droit des affaires UGGC Avocats vient d'annoncer la nomination de Thierry Montéran, associé fondateur, au sein de la mission ministérielle relative à l'accompagnement des entreprises en difficulté par les tribunaux de commerce et judiciaires. Créée à l'initiative du ministère de la Justice, cette mission de trois mois accompagne les mesures d'adaptation temporaire des règles d'urgence relatives au traitement judiciaire des entreprises en difficulté prises par les ordonnances des 27 mars et 20 mai 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. La mission, confiée par le Garde des Sceaux à Georges Richelme, président de la conférence générale des juges consulaires de France, présentera ses premières conclusions à Éric Dupond-Moretti le 20 décembre 2020.

Celle-ci a pour objectif de proposer des recommandations sur l'articulation entre les mécanismes de détection et de prévention des difficultés développés par les acteurs non judiciaires avec les dispositifs mis en œuvre par les juridictions et l'accueil et l'accompagnement des entrepreneurs individuels, exploitants agricoles et dirigeants d'entreprise en difficulté par les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce, en amont de l'ouverture des procédures préventives ou collectives, pendant, et jusqu'à leur clôture. À cette fin, la mission établira un état des lieux des dispositifs existants et des différentes initiatives recensées, afin de proposer des améliorations de ces dispositifs.