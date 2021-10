Accidents médicaux: tendance au règlement amiable

Ce changement a résulté de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, qui a "introduit une procédure amiable, concurrente de la voie juridictionnelle, pour la réparation des dommages liés aux activités médicales ou paramédicales". "Le mouvement de mise en jeu de la responsabilité des médecins" s'était auparavant accentué lors de grandes crises sanitaires telles que le sang contaminé ou l'hormone de croissance. La loi de 2002, qui a créé les Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI), permet à une victime d'accident médical, d'affection iatrogène (consécutive aux traitements et médicaments) ou d'infection nosocomiale (contractée à l'hôpital ou en clinique) "de se voir proposer une indemnisation". Celle-ci s'effectue par "la voie de la solidarité nationale" en cas de "responsabilité sans faute", ou par celle de l'assureur si la faute est établie. En matière de contentieux administratif, le nombre de condamnations a plus que triplé entre 1999 et 2004 mais n'a augmenté que de 16% de 2004 à 2009. Pour le contentieux judiciaire, le nombre d'affaires nouvelles présentées en référé (urgence) devant les TGI a augmenté de 10% entre 1999 et 2004 et diminué d'autant sur 2004-2009. Le nombre de plaintes pénales contre des médecins a "diminué régulièrement et significativement entre 1999 et 2009 (respectivement 249 et 108 plaintes), tandis que le contentieux disciplinaire est resté stable depuis 2002. Pour l'ensemble des litiges, "la répartition entre la voie juridictionnelle du référé et la voie amiable des CRCI a connu une inversion de tendance remarquable : pour 14 professions cumulées, le rapport est passé de 86-14% en 2003 à 46-54% en 2009". L'étude considère donc qu'on ne peut "en aucun cas" parler de "dérive contentieuse", la loi de 2002 ayant eu "un impact majeur sur la judiciarisation de la santé.