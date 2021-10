Accession à la propriété : « entre pessimisme et résilience »

La part des Français âgés de 25 à 65 ans se montrant pessimistes sur la situation économique était passée de 65 %, en juin 2016, à 43 % en mars 2018. Selon l'étude de l'Ifop, elle enregistre un rebond spectaculaire en septembre 2018, pour s'établir à 51 % (+8 pts).La proportion de Français qui considère que son état d'esprit n'a pas changé en un an est resté stable entre mars et septembre (53 %, -2 points), 34 % des personnes interrogées affirment que leur moral s'est dégradé (+9 points). Seuls, 13 % jugent que leur état d'esprit s'est amélioré (-7 points).

Le désir d'accession

L'étude Ifop révèle également que l'intention de devenir propriétaire diminue. Selon Philippe Taboret, « 30 % des 25 à 65 ans envisagent désormais d'acquérir une résidence principale au cours des cinq prochaines années (-4 points par rapport à mars 2018) ». Les intentions de devenir propriétaire d'une résidence secondaire et d'un bien immobilier locatif diminuent légèrement respectivement de -1 % et -2 %. Au global, 40 % des 25 à 65 ans ont l'intention d'acquérir au moins un bien immobilier dans les cinq prochaines années.

En dépit d'une entrée récente sur le marché du travail et d'une situation familiale qui n'est pas encore pérenne pour beaucoup d'entre eux, une majorité des 25-34 ans (55 %) affirme son intention de devenir propriétaire d'une résidence principale. Les deux principales motivations, loin devant les autres, sont “ne plus payer de loyer” (47 %) et “avoir le sentiment d'être chez vous et de pouvoir faire ce que vous voulez” (44 %). Parallèlement, les plus âgés (50-65 ans) se projettent plus dans l'avenir, 35 % citant « disposer d'un bien à transmettre à vos enfants » et 31 % citent « préparer votre retraite ».

Financement et confiance

Si les deux freins les plus cités sont liés à l'immobilier : “le prix de l'immobilier” (56 %) et “les frais liés à l'acquisition” (36 %) étant jugés trop élevés, les dimensions d'ordre économique plus générales – la difficulté de trouver un financement auprès d'une banque et le manque de confiance en l'avenir – sont moins mises en avant qu'en 2016 (baisse de 7 %). « On le voit, l'envie de devenir propriétaire reste importante chez les primo-accédants. Mais les freins, notamment concernant le pouvoir d'achat, le sont également. En cas de conjoncture économique vraiment difficile, un risque de retournement du marché pourrait apparaître », ajoute Philippe Taboret. Pour lui, il faut prendre des mesures permettant de redonner du pouvoir d'achat aux Français pour minimiser ce risque : « L'accession à la propriété est l'un des moyens de redonner confiance aux Français. Dans ce cadre, la remise en place de certaines aides, telles que les APL Accession, influerait directement sur le pouvoir d'achat immobilier des primo-accédants les plus fragiles. Il appartient au gouvernement de réagir. »