Accès aux preuves électroniques dans les enquêtes pénales : validation du Conseil de l’UE

Le Conseil de l’Union européenne vient de valider un accord trouvé avec le Parlement sur deux textes jugés essentiels pour la lutte contre la criminalité, sur lesquels ils travaillent depuis près de cinq ans. La France et le garde des Sceaux, notamment lors de sa présidence du Conseil du 1er janvier au 30 juin 2022, se sont également « investis sans relâche », selon le ministère de la Justice.

La France avait fait de ce texte une « priorité de sa Présidence ». Elle était parvenue, en juin 2022, au bout de six mois, à sceller ce qui est décrit comme le premier accord politique avec le Parlement européen sur les éléments essentiels d’une directive et d’un règlement, relatifs à l’accès aux preuves électroniques dans les enquêtes pénales.

Comme le rappelle le ministère, ces textes avaient été proposés quatre ans auparavant. Les discussions avec le Parlement duraient alors depuis près de dix-huit mois. La République tchèque a pris le relais de la Présidence du Conseil et a poursuivi ces efforts pour finaliser un accord en décembre 2022, qui a pu être concrétisé formellement le 25 janvier, sous Présidence suédoise. « Leur travail doit être salué, tout comme celui des Présidences portugaise et slovène avant la France », souligne la Chancellerie, qui estime que la directive et le règlement sont indispensables pour les praticiens, qui ont du mal à obtenir, dans leurs enquêtes pénales, les données issues des communications électroniques (mails ou messagerie instantanée). Leur seule alternative était la coopération volontaire des FAI, que le ministère juge « limitée, aléatoire et peu fiable ». Quant aux canaux de l’entraide pénale internationale, ils étaient « longs et à la conclusion incertaine ». Aussi, les praticiens appelaient de leurs vœux un accès facilité à ces données.

« Je me réjouis que l’accord que la France avait presque finalisé pendant sa présidence puisse enfin se concrétiser. Ces textes, sur lesquels nous avons longuement négociés, sont cruciaux pour permettre aux autorités judiciaires d’obtenir directement les preuves électroniques indispensables à de nombreuses enquêtes. Aujourd’hui, l’obtention de ces preuves prend souvent de longs mois. Désormais, elle sera possible en quelques jours. C’est un énorme progrès pur l’efficacité de la justice », a déclaré Éric Dupond-Moretti. Trois défis devaient être relevés, à savoir offrir un mécanisme d’accès aux données contraignant pour les FAI, efficace pour les enquêtes, tout en étant protecteur des droits fondamentaux.

La grande majorité des enquêtes pénales nécessitant l’examen des données issues des communications électroniques, le ministère estime qu’elles seront profondément améliorées. Les fournisseurs offrant leurs services sur le territoire de l’Union devront désormais, sous peine de sanction, y désigner un représentant légal, capable de répondre aux demandes des autorités judiciaires. Les autorités judiciaires pourront adresser directement leurs demandes de préservation ou de production de données à ce représentant légal. Les conditions d’émission de ces demandes ainsi que celles de leur exécution ont été négociées afin d’assurer leur proportionnalité et le respect des droits fondamentaux. L’Etat membre sur le territoire duquel le fournisseur ou son représentant légal est installé pourra, notamment, être impliqué dans certaines situations transnationales le justifiant.