Accélérateur PME de Bpifrance : 16 entreprises franciliennes sélectionnées

La deuxième promotion qui rejoint aujourd’hui l’Accélérateur PME a été sélectionnée sur les mêmes critères évaluant leur performance passée, mais surtout leur potentiel de croissance, leur caractère innovant, leur propension à s’internationaliser, la qualité de leur management et leur motivation à suivre le programme.

Durant 24 mois, elles vont bénéficier des services d’accompagnement premium de Bpifrance et de ses partenaires.

Bénéficier des services d’accompagnement premium de Bpifrance

À l’issue d’un diagnostic stratégique initial à 360°, chaque PME de l’Accélérateur accède à une série de services à la carte afin d’adresser les enjeux identifiés : stratégie, innovation, développement commercial, croissance externe, internationalisation, performance industrielle, lean management, stratégie digitale/big data et design notamment.

Les PME membres de l’Accélérateur participent également à huit séminaires thématiques par an, réservés à la promotion (chef d’entreprise et membres de comité de direction), qui ont pour objectif de nourrir la réflexion stratégique et constituent autant d’occasions de rencontres, d’échanges de bonnes pratiques et de tissage d’un réseau solide. Elles intègrent également le réseau Bpifrance Excellence et accèdent librement au Hub Bpifrance.

Elles sont également mises en relation avec les partenaires du programme. La première promotion a pu ainsi bénéficier des services de Business France pour la stratégie export, Pacte PME pour les relations avec les grands groupes, et l’IME (Institut du mentorat entrepreneurial) pour le mentorat individuel.

Afin d’enrichir l’offre d’accompagnement par des pairs bénévoles, de nouveaux partenaires rejoignent le programme :

•Réseau Entreprendre, qui propose un accompagnement collégial par des chefs d’entreprise, déclinaison dédiée de son programme « Accompagnement à la croissance » ;

•le WBMI (Women Business Mentoring Initiative), qui s’adresse plus spécifiquement aux femmes entrepreneures en leur donnant accès à des experts complémentaires et expérimentés.