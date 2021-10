Abraham Poincheval a habité son œuvre

Cette sculpture est conçue à la fois comme une boîte à selfie et un lieu de mémoire... Une fois installé dans son monolithe spartiate, il retrouve les élèves pour quelques minutes en visio. « J'ai commencé à regarder les paysages autour. C'est assez beau », explique l'artiste, qui ajoute « Ce logement c'est une expérience. Et ici, j'ai tout ce qu'il me faut. »