Abdelkader Hamida associé au sein du cabinet Chassany Watrelot

Abdelkader Hamida est diplômé de l'Université Paris Nanterre avec un DEA de Droit social (2001) et un DESS de protection sociale (2003). Il a exercé de 2005 à 2021 au sein du cabinet Vaughan (Paris) en qualité de directeur, puis d'associé.

« En rejoignant CWA, mon objectif est d'apporter mon expertise et celle de mon équipe au pôle restructuration du cabinet dont le savoir-faire et la réputation ne sont plus à démontrer », commente Abdelkader Hamida.