Abandon de la centralisation des dépôts de garantie

Comme le souligne la fédération nationale de l'immobilier, « le Gouvernement et un certain nombre de députés se sont finalement ravisés », allant dans le sens de ses convictions.

Selon Jean-Marc Torrollion, son président, « dans un contexte où l'on veut sécuriser les relations entre propriétaires et locataires cette annonce aurait eu encore un effet négatif sur le parc privé locatif. Les propriétaires, dont les garanties, auraient été supprimées, auraient été réticents à louer leurs logements. Qu'aurait signifié une garantie que le bénéficiaire ne saurait maitriser ? De plus ce projet serait venu surenchérir une complexification déjà importante du marché et alourdir la réglementation de l'immobilier ».