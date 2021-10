« AA » pour Paris

Cette note témoigne de la solidité financière et de la qualité de la gestion municipale.

La Ville continue à bénéficier de la faveur des investisseurs. Son taux de financement moyen depuis le début de l’année est de 1,91 %, contre 2,95 % en 2013 et le dernier emprunt réalisé s’est effectué dans des conditions exceptionnelles : les 40 M€ empruntés sur 10 ans l’ont ainsi été au taux de 1,13 %, taux le plus bas jamais obtenu par Paris.