A propos du gel des seuils sociaux

Selon lui, cette mesure devrait permettre au moins 150 000 embauches, dans les PME proches des seuils. Comme Guillaume Cairou le souligne, « il faut ouvrir les yeux. Les seuils sociaux constituent un véritable boulet pour les entrepreneurs dans la compétition économique mondiale. (…) Ils empêchent la naissance des ETI qui font la puissance de l'économie de certains Etats, à l'image de l'Allemagne ou des Etats-Unis. Nous constatons que les seuils sociaux actuels sont parfaitement inadaptés aux réalités économiques. De nombreux entrepreneurs préfèrent ne pas recruter à l'approche des seuils pour ne pas être débordés d'obligations administratives et de contraintes chronophages. »

Et le président du Club des Entrepreneurs d’ajouter : « Nous saluons la proposition de moratoire et de gel des seuils sociaux qui aideront nos PME (qui composent la plus grande majorité des entreprises du tissu entrepreneurial français) à grandir et à devenir plus compétitives. J'ajoute enfin que c'est une mesure qui ne coûtera rien et qui devrait rapporter, au contraire, plusieurs milliards d'euros aux organismes sociaux. C'est un cercle vertueux que nous pouvons initier. Ne nous en privons pas ! »