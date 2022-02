A Paris, un nombre de jours de tournage record en 2021

“Notre Dame Brûle”, de Jean-Jacques Annaud, “L'amour c'est mieux que la vie” de Claude Lelouch... La capitale a accueilli en 2021 les tournages de 110 longs métrages, contre 93 en 2020, et 64 séries, comme l'année précédente, indique la Mairie. Si cela ne constitue pas un record, en revanche, les plus de 7 000 jours de tournage cumulés sont une première, souligne la Mairie qui le présente comme un « record d'attractivité ». La durée des tournages des séries explique ce record, avec des plateformes – Netflix, Apple TV, Amazon, HBO - qui « résonnent plus en termes de mois que de semaines », précise Michel Gomez, délégué de la Mission Cinéma ayant la charge des autorisations et de l'accueil de ces tournages. Selon lui , ce record s'explique aussi « par un effet de rattrapage » vis-à-vis des deux confinements de l'année 2020, en particulier pour les films et les publicités.

Avec ses séries vedettes, dont “Lupin” (saison 3) et “Emily in Paris” (saison 2), Netflix a amplement aidé la capitale à "retrouver un niveau de production en croissance" en 2021, selon la Mairie qui mentionne aussi l'arrivée sur ce marché de Disney, qui a tourné une mini-série sur Malik Oussekine, l'étudiant tué par des policiers en 1986. Côté français, « les acteurs historiques de l'audiovisuel poursuivent leurs activités », précise aussi la Mairie en mentionnant France Télévisions (“Munch”, “L'Art du crime”), Canal+ (“Marie-Antoinette”, “Narvalo”), TF1 (“Balthazar”, “Clem”), Arte, M6 et OCS.