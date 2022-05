À Paris, les écologistes appellent la maire à « préserver tous les arbres »

La “politique de végétalisation ambitieuse”, réclamée par les élus EELV et apparentés, implique « non seulement de planter massivement des arbres en pleine terre, mais également de préserver tous les arbres existants », écrivent-ils dans un courrier. Le groupe écologiste demande rendez-vous à Emmanuel Grégoire et Christophe Najdovski, les adjoints (PS) à l'urbanisme et à la végétalisation de l'espace public, pour rediscuter des projets de réaménagement des abords de la Tour Eiffel et de la Porte de Montreuil, ainsi que de tous « les programmes d'abattages dans le cadre des projets urbains de la Ville de Paris ».

Prévu dans le grand projet de réaménagement "OnE" de la perspective entre le Trocadéro et le Champ-de-Mars, l'abattage programmé d'une vingtaine d'arbres, dont certains centenaires, a suscité en quelques jours une levée de bouclier sur les réseaux sociaux. La pétition lancée par l'association France Nature Environnement (FNE) Paris et relayée par plusieurs personnalités, dont le journaliste Hugo Clément, a réuni plus de

120 000 signatures, amenant la Mairie à renoncer à l'abattage d'arbres centenaires, puis lundi à tout abattage sur le site.

« On va revoir le projet en conséquence », a indiqué l'entourage d'Anne Hidalgo, alors que FNE Paris, souligne que les

« permis sont délivrés » et réclame son « abandon ».